Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'da forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, futbolu bıraktı mı? Açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin için emeklilik iddiaları gündemde yer alırken menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada emeklilik iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Batur Altıparmak ne dedi?

Batur Altıparmak konuyla ilgili şunları söyledi:

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"Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

"Aktif kariyerini Eyüpspor’da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece futbol oynamaya devam edecektir.

Bizzat Caner Erkin'in kendisi ve temsilcisi olarak tarafımdan yapılmayan ve sadece söylentiden ibaret olan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla."

Caner Erkin'in profesyonel futbol kariyeri

Caner Erkin şu ana kadar profesyonel futbol kariyerinde tüm turnuvalarda toplamda 608 maça çıktı.

36 yaşındaki milli futbolcu söz konusu 608 karşılaşmada 45 gol atıp 129 asist yaptı.