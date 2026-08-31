Barcelona'nın yıldızı Marc Casado ile anlaşmak için en istekli kulüplerden biri olan Beşiktaş, teknik direktör Hansi Flick'in planları dışında kalan ve bu nedenle yeni bir adres arayan oyuncuyla ilgileniyor.

Sport gazetesinin Türk Sözcü sitesine dayandırdığı habere göre, Beşiktaş, Marc Casado'yu kesin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

Beşiktaş, son anlarda bir orta saha oyuncusuyla anlaşmaya çalışıyor; Celta Vigo'dan İlyas Moriba ile Benfica'dan Richard Rios'u da planlarına dahil etti. Bununla birlikte Casado, Türk ekibinin orta sahasını güçlendirmek için bir numaralı hedefi konumunda.

Buna karşılık Barcelona, oyuncunun satışından maddi bir gelir elde etmeyi tercih ediyor. 22 yaşındaki oyuncunun önünde hâlâ uzun bir gelecek var ve kulüp, Héctor Fort ile izlediği formüle benzer bir çözümü kabul etmeye hazır olabilir; yani oyuncunun haklarının yüzde 50 veya 60'ını satarken kontrolü elinde tutmak.

Ancak İspanya A Milli Takımı'nda millî oyuncu haline gelen Casado'nun kariyeri, onu Real Sociedad'a 8,5 milyon euro karşılığında satılan Fort'tan daha değerli kılıyor.

Casado'nun Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yaz döneminin çoğunu takımdan uzak antrenman yapmasına rağmen, menajeri Jorge Mendes'in özellikle sportif açıdan kendisine mümkün olan en iyi teklifi bulabilmesi için beklemek istedi.

Casado, Türkiye Ligi'ne transfer olmayı kendisi için net bir seçenek olarak görmüyor; zira Türkiye Ligi, Avrupa kıtasının en iyi liglerinden biri değil. Bu nedenle sportif açıdan daha iyi bir teklifin netleşmesini bekliyor.

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