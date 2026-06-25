Tunus - Hollanda maçının başlama saati netleşti: Maç saat kaçta başlayacak?

Hollanda milli takımı ile Tunus arasındaki maçın başlama saati netleşti. Öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle Oranje’nin grup aşamasındaki son maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı, ancak artık böyle bir durum söz konusu değil.

NOS muhabiri Jeroen Stekelenburg, Tunus ile maçın oynanacağı Kansas City'den yaptığı açıklamada, "Maçın planlandığı gibi başlayacağı bildirildi" dedi.

Bu, maçın “her zamanki gibi” saat 01.00’da (Hollanda saatiyle) başlayacağı anlamına geliyor. “Sahaya baktığınızda durum gerçekten inanılmaz. Fırtına esti, ancak şu anda sahada tek bir su birikintisi bile yok.”

"Aslında saha mükemmel durumda, bu yüzden her şey saat 01.00’da başlayacak," diyor Stekelenburg.







