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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Tunus, Dünya Kupası tarihine arka kapıdan girdi

Tunus
Japonya
Dünya Kupası
Tunus
Japonya

Hayal kırıklığı yaratan bir paylaşım

Tunus milli takımı, Afrika takımlarının Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında 52 yıldır görülmemiş bir olumsuz rekoru kırdı.

Bu durum, Tunus'un 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Japonya'ya 4-0 yenilmesinin ardından gerçekleşti.

İstatistiklere odaklanan "Mr. Chip" ağına göre, Tunus 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında 9 gol yedi (İsveç'e karşı 5-1, Japonya'ya karşı 4-0).

Ağ, 1974'teki Zaire'den bu yana hiçbir Afrika milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında bu kadar gol yemediğini belirtti (11 gol yemişti: İskoçya'ya karşı 0-2 ve Yugoslavya'ya karşı 0-9).

"Stats Foot" ağı, Tunus'un 1994'teki Yunanistan'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını 4 gol farkla kaybeden ilk takım olduğunu belirtti (21 Haziran 1994'te Arjantin'e 4-0, 26 Haziran 1994'te Bulgaristan'a 4-0 yenilmişti).

Öte yandan, Japonya, Dünya Kupası maçlarının herhangi bir aşamasında 4 gol farkla galibiyet elde eden ilk Asya takımı oldu.

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