Tunga Fişekçioğlu Beşiktaş Divan Kurulu'na listesini verdi

BJK Seçme ve Sicil Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Tunga Fişekçioğlu, listesini Beşiktaş Divan Kurulu'na verdi.

Beşiktaş'ta yaklaşan olağan genel kurul öncesinde hem başkanlık hem de diğer kurullar için listeler yavaş yavaş hazır olmaya başladı. Gözler başkanlık seçimine odaklanmış halde olmasına rağmen kurullar için de yapılan çalışmalar hız kazanmış durumda.

BJK Seçme ve Sicil Kurulu için resmi başvurusunu divan kuruluna teslim eden Tunga Fişekçioğlu önderliğindeki ekip de bu yarışın en iddialı gruplardan biri olarak göze çarpıyor.

Tunga Fişekçioğlu adaylığı ve listesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu :

"Beşiktaş camiası,116 yıllık asırlık geçmişinin, en kritik seçim Kongrelerinden birine hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu, idari ve mali yönden üyelerinin her türlü fedakâr desteklerine rağmen, gerek Beşiktaş Derneği, gerekse Beşiktaş AŞ'yi istenilen ve olması lazım gelen seviyeye getirememiştir. Bu kötü gidişata artık dur demek şart olmuştur. Yıllarca Beşiktaş sevgi ve sevdasından başka hiçbir beklentisi olmayan, ağabeyimiz rahmetli Süleyman Seba ekollünü şiar edinmiş üyeler olarak, taşın altına ellerimizi koyma zamanı gelmiştir.

BJK Seçme ve Sicil Kurulu başkan adayı olarak; gençlerin enerjisi ile büyüklerin deneyimlerini harmanlayarak; temiz, şeffaf, tarafsız yönetim bilinciyle, ciddiyeti ve planlı çalışmayı kendimize düstur edindik.

Çok değerli kongre üyelerimizin göstereceği teveccüh sayesinde dürüst ve güvenceli bir Sicil çalışmalarının başlatılmasının temellerini atmış olacağız. Ekip arkadaşlarım ve ben, kongre üyelerimizin desteklerini bekliyoruz.”

Tunga Fişekçioğlu’nun ekibi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Reşit Sözügüzel

Sönmez Selçuk

Naci Hocaoğlu

Y. Selahattin Kaya

Ayhan Erdal

Göktuğ Birnalkeser

Uğur Çetindağ

Koray Erdivanlı

Tunga Fişekçioğlu Kimdir?

Tunga Fişekçioğlu; 1968 yılında İstanbul’da doğmuştur. İşletme mezunu olup, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Savunma ve güvenlik sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış halen de bu sektörde danışmanlık yapmaktadır.

1989 yılında BJK kongre üyesi olan Fişekçioğlu, 2016 yılından itibaren BJK Divan Kurulu üyelerindendir.