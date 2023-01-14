İngiliz eski oyuncu, geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmayı amaçlıyor.

Premier Lig'in efsane oyuncularından birisi olan Liverpool ve Arsenal'ın formasını giyen Jermaine Pennant, kenevir çiftliğine dönüştürülen ve daha sonra ateşe verilen bir evi olduğunu unuttu.

İngiliz eski futbolcunun evi yanıp kül olurken kazandığı tüm servetini nasıl kaybettiğini anlattı.

39 yaşındaki eski oyuncu, futbol oynayarak kazandığı malikaneler, yazlıklar ve lüks arabalar satın alarak bütün parasını çarçur ettikten sonra iflas etti.

Kendisini "mali açıdan cahil" olarak tanımlayan Pennant, 2006'da Liverpool'a imza attıktan sonra satın aldığı ve 2020'de terk ettiği Cheshire'de 1 milyon Sterlin'lik bir malikaneye sahip olduğunu tamamen unuttuğunu söylüyor.

Birkaç ay önce yerel uyuşturucu tacirleri tarafından kenevir çiftliğine dönüştürüldüğü ortaya çıkan ev, Ekim ayında polisin kundakçılık şüphesiyle bir adamı tutuklaması üzerine yandı.

Ne söylendi?

The Sun ile yaptığı bir röportajda Pennant, servetini nasıl kaybettiğini anlattı.

"Dürüst olmak gerekirse, bir milyarder olsam yine de her şeyi yerle bir edebilirdim.

"Çok fazla hata yaptım ama olaylarla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum ve eylemlerimin sonuçlarını düşünmedim."

talkSPORT'a ise şunları belirtti: "Ev satın aldım, ama hiçbir zaman bir emlakçıyla konuşmadım ve bilmediğim işlerin içine girdim.

"Kötü insanlardan kötü tavsiyeler aldım ve sadece gündelik yaşadım.

"Ayrıca dışarı çıkıp gece kulüplerindeki masalara para harcardım ve bunun için endişelenmedim.

"Las Vegas'a iki seyahat yaptık ve ilkinde arkadaşlarım için 30.000 Dolar hesap ödemekten asla çekinmedim.

"Ne sipariş edildiğini bile bilmiyordum, ama ödemeyi hiç düşünmeden yaptım.

"Atlara ve mülklere yatırım yaptım ve tüm paramı kaybettim. Toplamın ne olacağını düşünmekten korkuyorum, ama sanırım 10 milyon Sterlin'den fazla para kaybettim.

Pennant, şimdi aktris kız arkadaşı Jess Impiazzi ile Surrey'de yaşıyor ve nihayet sorunlarını çözdükten sonra her zamankinden daha mutlu olduğunda ısrar ediyor.

"İflas etmek ideal bir durum değil, ancak hayatımı yeniden inşa edebileceğim ve yeni bir başlangıç yapabileceğim anlamına geliyor" diyerek yaptığı hatalardan ders aldığını vurguluyor.