Tüm dünyaya rezil olduk! Halil Umut Meler'e atılan yumruk dünya basınında büyük tepki çekti

Ankaragücü - Çaykur Rizespor arasında oynan maçın ardından, Halil Umut Meler'e atılan yumruk dünya basınında büyük tepki çekti.

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1 berabere kaldığı Süper Lig'deki müsabakanın ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın attığı yumruk dünya basınında büyük ses getirdi.

Yaşanan hazin olayın ardından dünya basınının önde gelen yayın kuruluşları birbirinden sert tepkiler verdi ve yaşanan olayı kınadı.

İşte dünya basınında ses getiren haberler:

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A BOLA: ÇOK AĞIR Bİ CEZA RİSKİ VAR!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından maçın hakemine saldırdı.

Görüntüler tekrar diyaloğa odaklandığında Faruk Koca, Halil Meler'e yönelik saldırganlığını görüyoruz.

DAILY MAIL: HAKEMİN GÖZÜ ŞİŞTİ!

Ankaragücü Başkanı, Türkiye Süper Ligi'nde Rizespor ile berabere kaldıktan sonra hakemin suratına yumruk attı, diğerleri de utanç verici sahnelerde hakemin kafasını tekmeledi Türkiye Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün başkanı, takımının Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından sahaya girerek hakemin yüzüne yumruk attı.

DAILY RECORD: ÇOK ÇİRKİN OLAYLAR!

Halil Umut Meler, Rizespor karşısında dramatik bir finalin ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Bu olay bitiş düdüğünün ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi ve düdük çalan Halil Umut Meler'in sol gözüne sağ eliyle bir yumruk indirdi. Hakem çime çarptıktan sonra bile, başkan ve başka bir kulüp yetkilisi olduğu anlaşılan kişi kendini korumaya çalışırken tekmelendi.

DAILY STAR: TÜRKİYE’DEN UTANÇ VERİCİ SAHNELER

Şok edici saldırı bitiş düdüğünün ardından geldi ve Meler beklenmedik bir yumrukla yere düşürüldü. Utanç verici sahnelerde, hakem de kendini korumaya çalışırken başka bir adam tarafından kafasına tekme yedi. Oyuncular, teknik ekip ve güvenlikten oluşan bir kalabalık saldırıyı durdurmak için hızla olay yerine koştu. 37 yaşındaki hakem neyse ki ayağa kalkmayı başardı, ancak ayakta tutulduğu sırada gözünün morardığı görüldü. Hakeme sağ kroşe ile vuran ilk saldırgan, takımının galibiyeti kaçırmasına öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ydı...

EUROFOOT: AĞIR YARALANDI!

Ankaragücü-Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atıldı. Ankaragücü-Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atıldı.

Ayrıca yerdeyken defalarca tekmelendi ve gözünden ağır yaralandı.

MARCA: UTANÇ VERİCİ!

Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı.

BILD: TÜRKİYE'DE SKANDAL!

Türkiye'de skandal... Kulüp patronu hakemi dövdü Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında (1:1) hakem Halil Umut Meler'e (37) çirkin bir saldırı gerçekleşti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp patronu Faruk Koca (59) sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı!

MUNDO DEPORTİVO: TERDEYKEN TEKMELEDİLER!

Ankaragücü başkanı hakemi yumrukladı! Türk kulübünün başkanı Faruk Koca, takımının Rizespor'la oynadığı maçın sonunda sahaya inerek hakeme saldırdı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, takımının Rizespor ile oynadığı maçın sonunda sahaya inerek hakeme yumruk atması ve gözünün morarmasıyla sonuçlanan talihsiz bir olay yaşandı. Sebep, konuk takımın uzatma dakikalarında eşitliği sağlamasıydı. Ayrıca, aldığı darbe sonucu yerdeyken de tekmelediler.

THE SUN: İĞRENÇ BİR ŞEKİLDE TEKMELENDİ!

Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile maç sonunda karşı karşıya geldiği görüntülerde açıkça bir yumruk atıldığı görünüyor.

Meler, yumruğu yedikten sonra yere düştü ve yüzünü korumaya çalışırken kimliği belirsiz başka bir kişi tarafından iğrenç bir şekilde tekmelendi.