Tuhaf: Önemli bir Ajax oyuncusu kısa sürede 4 (!) kilo verdi

Ajax, Cumartesi akşamı Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde büyük bir darbe aldı. Amsterdam ekibi, kendi sahasında FC Utrecht’e 1-2 yenildi ve bu sonuçla play-off’ları atlatma şansı artık kendi elinde değil. Teknik direktör Óscar García, maçın ardından son derece acı bir akşamdan bahsetti.

García, takımının maçı elinden kaçırma şeklinden açıkça rahatsız. “Bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor. İyi bir ilk yarı oynadık, ancak gol atamazsanız hiçbir anlamı yok,” diyor İspanyol teknik direktör ESPN kamerasına.

“İlk yarıda üç ya da dört iyi fırsat yakaladık, ancak bunları gole çeviremedik,” diye devam etti García. “Onlar ise duran toplardan iki gol attı, bunlardan biri de son dakikada geldi.” Özellikle bu son gol, Amsterdam ekibinin teknik direktöründe büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

“Standart durumlarda güçlü olduklarını bildiğimiz için gereksiz kornerler vermek istemedik,” diyor García. “Yüksek seviyede oynamak istiyorsanız, bu tür hatalar yapamazsınız. Neyse o.”

García’nın FC Utrecht maçında Wout Weghorst’u yedek bırakıp Kasper Dolberg’i forvetin ucunda tercih etmesi dikkat çekti. “Wout hastaydı ve dört kilo kadar zayıfladı,” diye açıkladı García basın toplantısında. “Oynamak için yeterince formdaydı, yani bu bir mazeret değil. Ama iki forvetimiz var ve bu konuda seçimler yapmamız gerekiyor.”

Dolberg’in PSV karşısında gösterdiği güçlü performans da García’nın kararında etkili oldu. “Herkes Dolberg’in önceki maçta nasıl oynadığını gördü,” dedi García. “Bu şekilde özgüvenini geri kazanabileceğini düşündük ve bu yüzden onu ilk 11’de başlattık.”