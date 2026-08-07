2026/27 sezonunda Keuken Kampioen Divisie’nin ilk haftası daha şimdiden büyük bir heyecana sahne oldu. Lige yeni yükselen Heracles Almelo, VVV-Venlo karşısında 0-3’lük avantajını kaybetmenin eşiğine gelse de, son bölümde gelen jeneriklik golle çılgın maçı 3-4 kazanmayı başardı. Bir diğer yeni ekip NAC Breda da hareketli bir gece yaşadı ve deplasmanda TOP Oss’u uzatma anlarında 1-2 mağlup etti. Vitesse ise RKC Waalwijk karşısında kaleci Connor van den Berg’in gereksiz kırmızı kartı nedeniyle galibiyeti kaçırdı.

VVV-Venlo - Heracles Almelo 3-4

Tristan van Gilst, 38. dakikada penaltı noktasından skoru açtı. Bu gol, Chafik Abbas’ın ceza sahasında yerde kalmasının ardından geldi. David Vicente Robles, ilk yarının bitimine saniyeler kala farkı ikiye çıkardı, Jean-Paul N'Djoli ise 71. dakikada skoru 0-3 yaptı.

VVV böylece oyundan düşmüş gibi görünüyordu, ancak Dean Zandbergen beş dakika içinde attığı iki golle heyecanı tamamen geri getirdi. Oyuna sonradan giren Devy Hendrikx, 86. dakikada şık bir aşırtma vuruşla eşitliği sağladı: 3-3. Heracles iki dakika sonra bir kez daha vurdu ve N'Djoli, gecedeki ikinci golünde topu olağanüstü bir şekilde ağlara göndererek skoru 3-4 yaptı.

VVV uzatma dakikalarında skoru 4-4’e getirdiğini düşündü, ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Böylece Heracles, çılgın bir son bölümün ardından galibiyeti yine de hanesine yazdırdı.

TOP Oss - NAC Breda 1-2

Ev sahibi ekip 18. dakikada Franslyn Nsingi ile öne geçti. NAC savunmasının dağınık görüntüsünden yararlanan Nsingi, topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. NAC daha sonra Paul Gladon ve Rio Hillen başta olmak üzere fırsatlar yakaladı, ancak kaleci Mike Havekotte takımını birçok kez ayakta tuttu. Devre arasında Gladon üst direğe takılırken, diğer tarafta Mauresmo Hinoke de direğe nişanladı. Oyuna sonradan giren Moussa Soumano, 69. dakikada arka direkte dönen topu tamamlayarak eşitliği sağladı: 1-1.

NAC’ın son bölümdeki baskısı önce yeterli olmayacak gibi görünüyordu, ancak teknik direktör Carl Hoefkens 18 yaşındaki Reulen’i ancak 90. dakikada oyuna aldı. Bu değişiklik altın değerinde çıktı, çünkü iki dakika sonra doğru yerde bulunan Reulen, NAC’a 1-2’lik galibiyeti getiren golü attı.

Vitesse - RKC Waalwijk 1-1

Naoufal Bannis, RKC’nin savunmada iyi müdahale edememesinin ardından 38. dakikada Arnhem ekibini öne geçirdi. Waalwijk temsilcisi ilk yarı bitmeden Jesse van de Haar ve Azzedine Dkidak ile önce üst direğe sonra direğe takıldı, ancak soyunma odasına geride gitti. Maçın son bölümünde Vitesse kalecisi Connor van den Berg, dirsek darbesi sonrası kırmızı kart gördü. Verilen penaltıyı değerlendiren Finn Stokkers skoru 1-1’e getirdi. RKC, on kişi kalan rakibine karşı galibiyet için birkaç dakika daha bulsa da skor değişmedi.

FC Dordrecht - Jong Ajax 2-1

Amsterdam ekibi 4. dakikada Pharell Nash ile öne geçti. Mohamed Abdalla’nın pasında kaleci Calvin Raatsie’yi geçen Nash, topu boş ağlara gönderdi. Sadece iki dakika sonra Daniël Vetkal, hatalı kaleci Joeri Heerkens’in ellerinden sekerek yakın köşeden ağlara giden şutuyla skora denge getirdi.

14. dakikada Dordrecht maçı tamamen çevirdi. Jari Venema topu arka direğe gönderdi, Ayoub Ouarghi de yakın mesafeden yaptığı vuruşla 2-1’i buldu. Jong Ajax daha sonra Emre Ünüvar, Nash ve Jano Monserrate başta olmak üzere beraberlik için fırsatlar yakalasa da bunları değerlendiremedi.

FC Emmen - Roda JC 1-0

Her iki takımın da fırsatlar yakaladığı golsüz ilk yarının ardından Freddy Quispel, 69. dakikada uzak köşeye yaptığı şık vuruşla kilidi açtı. Roda JC bundan sonra beraberlik golünü aradı ve son bölümde 1-1’e çok yaklaştı, ancak kaleci Luca Karssies önemli bir kurtarışla takımını ayakta tuttu.







