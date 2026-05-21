Tuhaf görüntüler: Vaessen, Godts'a son derece sportmenlik dışı bir hareket yaptı

Ajax ile FC Groningen arasındaki play-off maçının başlama vuruşundan önce Etienne Vaessen, dikkat çekici bir hareketiyle gündeme oturdu. Groningen kalecisi, geleneksel el sıkışma ritüeli sırasında Mika Godts'u gösterişli bir şekilde es geçti; ancak diğer Ajax oyuncularıyla her zamanki gibi selamlaştı.

Maç öncesinde Ajax, FC Groningen oyuncularını karşılamak için sıraya dizilmişti. Vaessen sıra boyunca yürüdü ve neredeyse her Ajax oyuncusuyla tokalaştı, ancak Godts'u hiçbir şekilde selamlamadan geçti. Belçikalı forvet elini uzatmış gibi görünüyordu, ancak kaleci ona bakmadı bile.

Bu hareket, iki oyuncu arasındaki önceki gerginliklerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu sezonun başlarında Ajax ile FC Groningen arasında oynanan gergin lig maçında Vaessen ve Godts zaten çatışmıştı. O maç seyircisiz oynandığı için sahadan gelen yorumlar televizyon yayınında net bir şekilde duyulabiliyordu.

Maçın bir ara verildiği sırada bir söz düellosu yaşandı ve Vaessen, “Annen!” diye bağırdı. Godts görünürde sinirli bir şekilde tepki verdi ve Vaessen'e davranışını sordu. "Ne annem? Herkes bunu duyuyor, evlat. Ne kadar da zekisin." Maçın ilerleyen dakikalarında, o dönemde sahada Ajax'ın tek Belçikalı oyuncusu olan Godts ile birçok izleyici tarafından ilişkilendirilen "pis kokulu Belçikalı" ifadesi kullanıldı.

Vaessen'in Ajax'a karşı oynadığı maçlarda zaten uzun süredir sorunlu bir geçmişi var. Geçen sezon 2-2 biten lig maçının ardından, birkaç yumruk attığı bir kavgaya karıştı. Kaleci bu olay nedeniyle cezalandırıldı ve maçın ardından ciddi tehditler aldı.

Perşembe günkü play-off karşılaşmasında da Vaessen, Amsterdam seyircisi nezdinde pek sevilen bir isim olmadı. İkinci yarı başlar başlamaz, tribünlerden gelen tezahürat ve ıslıklara alaycı bir şekilde alkışlayarak ve gülümseyerek Ajax’ın fanatik taraftarlarına bakarak tepki gösterdi.