Tuhaf bir davranış… Saka, Tuchel’e hakaret içeren paylaşımıyla tartışma yarattı

İngiliz milli futbolcu Bukayo Saka, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı üç gol attıktan sonra, İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'i "dolandırıcı" olarak nitelendiren bir gönderiye "beğen" tuşuna basmasıyla geniş çapta tartışma yarattı.

Bukayo Saka, İngiltere milli takımını Fransa karşısında 6-4'lük heyecan verici bir galibiyete taşıdı. Saka'nın attığı "hat-trick", Thomas Tuchel'in takımının 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü sırayı ve bronz madalyayı garantilemesine katkıda bulundu.

"Üç Aslanlar" ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı; bu da bronz madalya kazanmayı kolay bir iş gibi gösterdi. Golleri Declan Rice, Ezri Konsa ve iki golü atan Bukayo Saka kaydetti.

Maç, ikinci yarıda Fransa’nın gol atmaya başlamasıyla büyük bir dönüş yaşadı ve İngiltere açısından keyifli geçen ilk yarıya kıyasla heyecan arttı.

Fransız milli takımı, su molasından önce skoru 4-3'e indirdi; Bradley Parkola'nın golü, Kylian Mbappé'nin attığı iki golün arasında geldi. Ardından Saka penaltıdan hat-trick'ini tamamladı, Ousmane Dembélé ise Fransa'nın dördüncü golünü atarak skoru 5-4'e getirdi. 98. dakikada ise Jude Bellingham maçın son golünü atarak İngiltere'nin galibiyetini garantiledi.

Saka, maçta tarihi bir performans sergiledi; ancak sosyal medya hesabında, Tuchel’in “dolandırıcılık suçlamasıyla gözetim altında” olduğunu belirten bir gönderiye “beğeni” vermesi, maç sonrası bir krize yol açtı. Söz konusu gönderide, Fransa maçında Arsenal’den üç oyuncunun performansı övülüyordu.

"Sportbible" ağının haberine göre, Saka daha sonra Tuchel’i eleştiren bu gönderiye verdiği beğeniyi sildi. Bu hareket, Dünya Kupası yarı finalindeki yenilginin ardından Alman teknik direktörün İngiltere milli takımındaki geleceğine dair soru işaretlerinin ortaya çıkmasıyla aynı zamana denk geldi.