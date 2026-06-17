"Tuhaf bir davranış"... Kanada'nın Thomas Party'nin ülkeye girişini engelleme kararının ardındaki sır

Çarşamba günü yayınlanan bir haber raporunda, Kanada’nın Ganalı futbolcu Thomas Partey’in ülkesine girişini ve 2026 Dünya Kupası’na katılımını engelleme kararının ardındaki sır ortaya çıktı.

Gana milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını yarın Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Toronto'da Panama ile oynayacak.

Bu maçta “Kara Yıldızlar”ın kadrosunda orta saha oyuncusu Thomas Partey yer almayacak. Eski Arsenal oyuncusu, Birleşik Krallık’ta tecavüz suçlamasıyla yargılanacağı için Kanada’ya girişine izin verilmedi.

Ancak İngiliz Yayın Kurumu (BBC), bu davayla ilgili yeni bilgileri kısa süre önce ortaya çıkardı.

BBC, Partey’in Kanada’ya girişinin, Kanada makamlarına “tutuklanmadığı ve hakkında herhangi bir cezai suçlama bulunmadığı” yönünde yalan beyanda bulunması nedeniyle engellendiğini belirtti.

Gana hükümetinin, Barty’nin Dünya Kupası’na katılabilmesi için geçici olarak ülkeye girişine izin verilmesi talebini reddeden Kanada yetkilileri, “Başvuru sahibi, Birleşik Krallık’ta cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili birçok cezai suçlamayla karşı karşıya olduğunu açıklamamıştır” dedi.

Parti, 2020 ile 2022 yılları arasında dört farklı kadının ileri sürdüğü iddialarla bağlantılı yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasına karşı masum olduğunu savunmuştu ve önümüzdeki yıl mahkemeye çıkması bekleniyor.

Şu anda İspanya’nın Villarreal kulübünde forma giyen Barty’nin, Haziran 2016’daki ilk maçından bu yana Gana milli takımında 50’den fazla uluslararası maça çıktığı belirtiliyor.