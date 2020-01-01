Türkiye'de futbol ne zaman hangi koşullarda başlayacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında futbol liglerinin 12-13-14 Haziran tarihlerinde yeniden başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri yeniden başlıyor. Süper Lig düzeyinde en son 6-9 Mart haftasında oynanan maçlar 12-13-14 Haziran'da yeniden başlayacak.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında "Şimdilik Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı planlıyoruz.

Daha fazla takım

Müsabakaların hangi şartlarda oynanması gerektiğini Bilim Kurulu ile istişare edeceğiz. Bilim Kurulu bu çalışmaları yürütürken, biz de kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleriyle çalışmalarımızı başlatacağız." dedi.

Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada planlanan takvimde kalan 8 haftanın 7'sinin hafta sonu birinin ise hafta içi oynanmasının planlandığını söyledi ve liglerin 26 Temmuz'da bitirileceğini sözyledi.

Maçların tek şehirde oynanmasının gündeme gelmediğini de sözlerine ekleyen Özdemir, maçların takımların kendi statlarında oynanacağını belirtti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, şu anki planlara göre maçların seyircisiz oynanmaya başlayacağını söyledi. Özdemir, "İşler iyiye giderse son 4 haftayı seyircili oynama imkanımız olursa onu da yaparız." diye sözlerine ekledi.

Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun maçları şifreli bir şekilde yayınlamaya devam edeceğini söyledi.