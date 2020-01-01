Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan 4 takımın da belirlenmesiyle eşleşmeler netleşti.

Ziraat Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi.

ÇEYREK FİNAL 5-0 / 4-1 BŞB Erzurumspor Kırklarelispor 0-3 / 0-1 0-0 / 1-1 2-0 / 1-3

Rakiplerini eleyen Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Alanyaspor yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL Trabzonspor - Fenerbahçe Antalyaspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.