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Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan 4 takımın da belirlenmesiyle eşleşmeler netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi.

ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor 5-0 / 4-1 BŞB Erzurumspor
Kırklarelispor 0-3 / 0-1 Fenerbahçe
Antalyaspor 0-0 / 1-1 Sivasspor
Alanyaspor 2-0 / 1-3 Galatasaray

Rakiplerini eleyen Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Alanyaspor yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL

Trabzonspor

 -

Fenerbahçe

Antalyaspor

 -

Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. 

 

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