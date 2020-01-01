Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi.
|ÇEYREK FİNAL
|Trabzonspor
|5-0 / 4-1
|BŞB Erzurumspor
|Kırklarelispor
|0-3 / 0-1
|Fenerbahçe
|Antalyaspor
|0-0 / 1-1
|Sivasspor
|Alanyaspor
|2-0 / 1-3
|Galatasaray
Rakiplerini eleyen Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Alanyaspor yarı finale yükseldi.
|YARI FİNAL
|
Trabzonspor
|-
|
Fenerbahçe
|
Antalyaspor
|-
|
Alanyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeki ilk maçlar 3, 4 veya 5 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 veya 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.