Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kurası çekildi. İşte eşleşmeler...

Ziraat Kupası Son 16 Turun kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

- Kırklarelispor

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Çaykur Rizespor -

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- Beşiktaş

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İlk maçlar 14 Ocak'ta

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

Fikstür TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

Kupaya VAR geliyor

Türkiye Kupası'nda son 16 turuyla birlikte VAR sistemi de devreye giriyor. Kupanın önceki turlarında VAR sistemi kullanılmamıştı.