Türkiye Kupası'nda saat değişikliği
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor müsabakası ise 19.15'e alındı.
Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay maç saatlerine tepki göstermiş ve "Maçları Sivas'ın şartlarına göre verirlerse bizim için çok çok iyi olur. Bizi sanki istemiyorlar gibi, zorda kalsınlar istiyorlar gibi. Sadece benim bütün herkese söylediğim, gece 20.30'da Sivas'a maç verilmez." demişti.
Yeni saatlerle birlikte perşembe programı şu şekilde oluştu:
17:00 BB Erzurumspor - Trabzonspor
19:15 DG Sivasspor - Antalyaspor