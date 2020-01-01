Türkiye Kupası'nda saat değişikliği

Perşembe günü oynanacak iki maçın saatlerinde değişikliğe gidildi.

Ziraat Kupası çeyrek final rövanşında 13 Şubat Perşembe günü oynanacak iki maçın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce saat 17.30'da başlaması planlanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- maçı 17.00'ye, saat 20.30'da oynanması planlanan Demir Grup - müsabakası ise 19.15'e alındı.

Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay maç saatlerine tepki göstermiş ve "Maçları Sivas'ın şartlarına göre verirlerse bizim için çok çok iyi olur. Bizi sanki istemiyorlar gibi, zorda kalsınlar istiyorlar gibi. Sadece benim bütün herkese söylediğim, gece 20.30'da Sivas'a maç verilmez." demişti.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Yeni saatlerle birlikte perşembe programı şu şekilde oluştu:

17:00 - Trabzonspor

19:15 DG Sivasspor - Antalyaspor