Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda finale giden yol belli oldu. Çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...

Ziraat Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

Kuraya Beşiktaş, , ve seri başı olarak katılırken; , , ve seri başı olmayan takımlar olarak katıldı.

Çeyrek finalde en dikkat çekici eşleşme Fenerbahçe ile Başakşehir arasında gerçekleşti.

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri:

Sivasspor - Antalyaspor Galatasaray - Alanyaspor Konyaspor - Beşiktaş Fenerbahçe - Başakşehir

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

Sivasspor-Antalyaspor - Galatasaray-Alanyaspor Konyaspor-Beşiktaş - Fenerbahçe-Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final formatı nasıl?

TFF'nin belirlediği formata göre bu sezon Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor.

Çeyrek finalde ve yarı finalde de takımlar tek maç eleme usulüyle karşılaşacak. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. 120 dakikada da eşitlik devam ederse bir üst tura çıkan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Bu iki tırda da Son 16 Turu'nda olduğu gibi VAR kullanılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final maçları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.