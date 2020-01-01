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Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

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TFF
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Kupada 32 takım, son 16 turu için yarışacak...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

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Kura çekimine katılan 32 takımdan seribaşı olan 16 takım, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak. Müsabakalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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Daha fazla takım

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

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    Sivasspor - Giresunspor
    Kasımpaşa - Muğlaspor
    Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
    BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
    Antalyaspor - Boluspor
    Konyaspor - Altınordu
    Trabzonspor - Adana Demirspor
    Rizespor - Eskişehirspor
    Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
    Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
    Alanyaspor - Adanaspor
    Göztepe - Bursaspor
    Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
    Gençlerbirliği - Tuzlaspor
    Gaziantep FK - Kocaelispor
    Başakşehir - Turgutluspor

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