Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Kupada 32 takım, son 16 turu için yarışacak...

Ziraat Kupası 5. eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol , Beşiktaş, Demir Grup , Aytemiz ve takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

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Kura çekimine katılan 32 takımdan seribaşı olan 16 takım, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak. Müsabakalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Daha fazla takım

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

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