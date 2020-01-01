Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu
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TFF
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
Kura çekimine katılan 32 takımdan seribaşı olan 16 takım, karşılaşmaları kendi sahasında oynayacak. Müsabakalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
|Sivasspor
|-
|Giresunspor
|Kasımpaşa
|-
|Muğlaspor
|Yeni Malatyaspor
|-
|Hekimoğlu Trabzon
|BB Erzurumspor
|-
|Esenler Erokspor
|Antalyaspor
|-
|Boluspor
|Konyaspor
|-
|Altınordu
|Trabzonspor
|-
|Adana Demirspor
|Rizespor
|-
|Eskişehirspor
|Beşiktaş
|-
|Tarsus İdman Yurdu
|Galatasaray
|-
|Darıca Gençlerbirliği
|Alanyaspor
|-
|Adanaspor
|Göztepe
|-
|Bursaspor
|Fenerbahçe
|-
|Karacabey Belediyespor
|Gençlerbirliği
|-
|Tuzlaspor
|Gaziantep FK
|-
|Kocaelispor
|Başakşehir
|-
|Turgutluspor