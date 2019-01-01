Türkiye Futbol Federasyonu'na transfer yetkisi

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'dan aldığı yetki ile transferlerde yönetimi eline alacak.

Mali açıdan büyük bir çıkmaz içine giren ve borçları her geçen gün artan Türk kulüplerinin geleceği açısından yeni bir uygulama yürülüğe giriyor.

Sabah gazetesinde çıkan habere göre, kulüplerin gelir-gider dengesi, haziran ayından itibaren UEFA'nın vereceği yetkilye TFF tarafından incelenecek.

TFF, Ulusal Lisans Talimatı ile yeni sezon transfer döneminden başlanarak futbolcu harcamalarını kontrol altına alacak.

KULÜPLER KADEMELERE AYRILACAK

UEFA'nın kontrolü devam etse de denetimi yapacak olan TFF'de, yeni sistem şu şekilde işleyecek:

1- Borcu olmayan kulüp, gelirinin yüzde 90'ını transfere ayırabilecek.

2- Kulüpler borçlarına göre kademelere ayrılacak. 1. dereceden borçlu olanların gelirlerinin yüzde 50'si borçlarına gidecek. Bu değer borca göre yüzde 15'e kadar aşağı çekilecek.

3- Uyarıya rağmen transfer edilen futbolcuya lisans verilmeyecek.

4- Belirlenen rakamları aşan kulüplere ceza verilecek. Bu cezalar; 'önce ihtar, sonra puan silme, transfer yasağı ve Avrupa'dan men'e kadar varacak.