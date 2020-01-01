Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları

Galatasaray 16, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.

Medipol , Avrupa futbolunun kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'yi temsil edecek 6. takım olacak.

Geçen sezon Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez katılmaya hak kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım yer aldı.

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda bu sezona kadar 16, Beşiktaş 7, 6, ile ise birer kez mücadele etti.

Daha fazla takım

Galatasaray 116, Beşiktaş 44, Fenerbahçe 40, Bursaspor ve Trabzonspor da 6'şar kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları 212 maçta 53 galibiyet, 49 beraberlik, 110 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 202 gol atan Türk ekipleri, kalelerinde ise 371 gol gördü.

Genel tablo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

Takım K O G B M A Y Galatasaray 16 116 28 29 59 112 197 Beşiktaş 7 44 13 9 22 43 83 Fenerbahçe 6 40 11 6 23 42 70 Trabzonspor 1 6 1 4 1 3 5 Bursaspor 1 6 0 1 5 2 16 TOPLAM 31 212 53 49 110 202 371

(K: Katılım)

Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final oynadı

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu.

Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Fatih Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra "Zico" yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk iki eleme turunu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. A Grubu'nda , ve ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.

Terim, en çok görev yapan teknik adam

Fatih Terim, Türk takımlarıyla bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 53 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında 32 karşılaşmada görev aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam Mustafa Denizli oldu.

Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı.

İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kapatırken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi yaşadı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş 2017-2018 sezonunda rekorlara imza attı

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

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Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk takımlarının performans tablosu şöyle: