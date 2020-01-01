Türk takımlarının İngiliz takımlarına karşı karnesi
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 80. karşılaşma olacak.
İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 79 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 40'ında İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir temsil etti.
Başakşehir ise bu güne dek 2 kez İngiliz takımlarıyla karşılaştı. 2 sezon önce Avrupa Ligi'nde Burley ile kozlarını paylaşan turuncu-lacivertliler rakibini mağlup etmeyi başaramadı, bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı.
Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:
1968-69 / Şampiyon Kulüpler Kupası / Fenerbahçe-Manchester City 2-1 / 0-0
1972-73 / Kupa Galipleri Kupası / Ankaragücü-Leeds United 1-1 / 0-1
1976-77 / Şampiyon Kulüpler Kupası / Trabzonspor-Liverpool 1-0 / 0-3
1977-78 / UEFA Kupası / Fenerbahçe-Aston Villa 0-2 / 0-4
1978-79 / UEFA Kupası / Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 / 1-3
1979-80 / Kupa Galipleri Kupası / Fenerbahçe-Arsenal 0-0 / 0-2
1982-83 / Şampiyon Kulüpler Kupası / Beşiktaş-Aston Villa 0-0 / 1-3
1993-94 / Şampiyorlar Ligi Elemeleri / Galatasaray-Manchester United 3-3 / 0-0
1994-95 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Manchester United 0-0 / 0-4
1994-95 / UEFA Kupası / Trabzonspor-Aston Villa 1-0 / 1-2
1995-96 / İnter Toto / Bursaspor-Wimbledon 4-0
1996-97 / Şampiyonlar Ligi / Fenerbahçe-Manchester United 0-2 / 1-0
1998-99 / İnter Toto / Samsunspor-Crystal Palace 2-0 / 2-0
1999-00 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Chelsea 0-5 / 0-1
1999-00 / UEFA Kupası / Galatasaray-Leeds United 2-0 / 2-2
1999-00 / UEFA Kupası Finali / Galatasaray-Arsenal 0-0 (Penaltılarda 4-1)
2000-01 / Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş-Leeds United 0-6 / 0-0
2001-02 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Liverpool 0-0 / 1-1
2003-04 / UEFA Kupası / Gençlerbirliği-Blackburn Rowers 3-1 / 1-1
2003-04 / Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş-Chelsea 2-0 / 0-2
2004-05 / Şampiyonlar Ligi / Fenerbahçe-Manchester United 2-6 / 3-0
2005-06 / UEFA Kupası Grup / Beşiktaş-Bolton Wanderers 1-1
2006-07 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Liverpool 2-3 / 3-2
2006-07 / UEFA Kupası Grup / Beşiktaş-Tottenham 0-2
2006-07 / UEFA Kupası Grup / Fenerbahçe-Newcastle United 0-1
2007-08 / Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş-Liverpool 2-1 / 0-8
2007-08 / Şampiyonlar Ligi / Fenerbahçe-Chelsea 2-1 / 0-2
2008-09 / Şampiyonlar Ligi / Fenerbahçe-Arsenal 2-5 / 0-0
2009-10 / Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş-Manchester United 0-1 / 1-0
2010-11 / UEFA Avrupa Ligi / Trabzonspor-Liverpool 0-1 / 1-2
2010-11 / Şampiyonlar Ligi / Bursaspor-Manchester United 0-1 / 0-3
2011-12 / UEFA Avrupa Ligi / Beşiktaş-Stoke City 1-2 / 3-1
2012-13 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0
2013-14 / Şampiyonlar Ligi / ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2
2013-14 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2
2014-15 / Şampiyonlar Ligi / Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4
2014-15 / Şampiyonlar Ligi ön eleme / Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1
2014-15 / UEFA Avrupa Ligi / Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0
2014-15 / UEFA Avrupa Ligi / Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0
2016-17 / UEFA Avrupa Ligi / Fenerbahçe-Manchester United 1-4 / 2-1
2018-19 / UEFA Avrupa Ligi / Medipol Başakşehir-Burnley 0-0 / 0-1
2019-20 / UEFA Avrupa Ligi / Beşiktaş-Wolverhampton 0-1 / 0-4