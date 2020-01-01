Türk takımlarında forma giyen 6 isme Bosna Hersek'ten milli davet

İbrahim Sehic, Ervin Zukanovic, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Haris Hajradinovic ve Edin Visca, Bosna Hersek Milli Takımına çağrıldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dusan Bajevic, UEFA Uluslar A Ligi'nde ve , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off yarı finalinde ise ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden paylaşılan 30 kişilik aday kadroda, Türk takımlarında forma giyen 6 isim de yer aldı.

Bajevic'in belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding ), Jasmin Buric (Hapoel Haifa), Asmir Begovic ( ), Kenan Piric (Maribor).

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Defans: Ermin Bicakcic ( ), Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Ervin Zukanovic (Fatih Karagümrük), Sead Kolasinac ( ), Eldar Civic (Ferençvaroş), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Branimir Cipetic (Siroki Brijeg), Darko Todorovic (Hajduk Split), Advan Kadusic (Celje).

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Orta saha: Rade Krunic ( ), Stjepan Loncar (Rijeka), Miralem Pjanic ( ), Gojko Cimirot (Standart Liege), Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Haris Hajradinovic ( ), Benjamin Tatar (Saraybosna).

Forvet: Miroslav Stevanovic (Servette), Haris Duljevic ( ), Edin Dzeko ( ), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin Visca (Medipol ), Elvir Koljic (Craiova), Smail Prevljak (KAS Eupen).

Sahasında 8 Ekim'de Kuzey İrlanda'yı, 11 Ekim'de ise Hollanda'yı konuk eden Bosna Hersek, 14 Ekim'de ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.