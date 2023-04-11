Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ı Şampiyonlar Ligi'nde nasıl durduracağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya geliyor

Haaland sezon boyunca 44 gol attı

Bayern Münih onu durdurmak istiyor

NE OLDU? Thomas Tuchel, Salı günü Manchester City karşısında Bayern Münih ile ilk Şampiyonlar Ligi sınavına çıkacak. Chelsea'nin eski patronu, Manchester City'nin gol makinesiyle başa çıkmanın zor olacağını biliyor ama onu durdurmanın mümkün olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Thomas Tuchel şunları söyledi: "Rakamlara, fiziğine ve gollere olan açlığına bakarsanız gerçekten etkileyici. Haaland benzersiz bir profile sahip. Onu savunmak zor olacak ancak bunu takım olarak başarabiliriz. Kendi oyunumuzu zirvede oynarsak bunu yapabiliriz."

DAHA FAZLASI: Bayern Münih savunmacısı Matthijs de Ligt de Erling Haaland hakkında konuştu: "Erling Haaland dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve çok iyi formda. Ceza sahası içinde olduğu kadar ceza sahası dışında da etkili. Savunmayı iyi organize etmemiz önemli. Ancak Kevin De Bruyne'den iyi paslar alamazsa işi zor olacak. Takım olarak buna odaklanmamız gerekiyor çünkü onlara herhangi bir fırsat verirsek gol olacağını biliyoruz."

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