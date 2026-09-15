İngiltere Millî Takımı'nın teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2'lik heyecan dolu bir skorla yendikten sonra Meksika'daki "Azteca" stadının çimenlerinden bir parça yememiş olmaktan dolayı "pişmanlık" duyduğunu, karşılaşmanın olağanüstü havasından ve tarihî atmosferinden etkilenerek açıkladı.

Bu açıklamalar, Tuchel'in eski forvet Daniel Sturridge ile İngiltere Futbol Federasyonu'nun hazırladığı ve çarşamba günü yayınlanması planlanan "Yansımalar: İngiltere'nin Dünya Kupası Yolculuğu" başlıklı belgeselde yaptığı geniş kapsamlı söyleşide geldi. Tuchel'in bu isteği, Wimbledon şampiyonluklarını kazandıktan sonra Londra'nın ana kortunun çimenlerinden bir miktar yemeye her zaman özen gösteren Sırp tenis yıldızı Novak Djokovic'in ünlü âdetiyle benzerlik gösterdi.

Tuchel, o anın perde arkasını, "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre şöyle anlattı: "Maçtan hemen sonra bir arkadaşıma bir mesaj gönderdim ve ona şöyle yazdım: Maçın bitiminden sonra biraz çim yemediğim için pişmanlık duyuyorum, bu anı ve tarihi bedenimin içinde sonsuza dek saklamak isterdim. O olağanüstü anda hâkim olan duygu buydu."

Alman teknik direktör, Meksika karşılaşmasının Üç Aslanlar'ın Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun en önemli duraklarından biri olduğunu, özellikle de kaptan Jordan Henderson'ın kutlama sırasında bileğini kırdığı ve turnuvadaki serüvenini sona erdiren sakatlığı yaşadığı anda oyuncuların onun etrafında kenetlendiği anı değerlendirdi.

Tuchel bu duygusal sahneyi şöyle açıkladı: "O maç, futbolda görmek isteyebileceğin her şeyi içinde barındırdı. Bu oyuncuların ne kadar kenetli olduklarına ve bağlarının gücüne dair bir kanıta ihtiyacın varsa, o an Jordan Henderson'ın yere düştüğü ve kolunu kırdığı andır. Bir saniye içinde herkes kutlamayı bıraktı ve her oyuncu onu korumak ve ona tam bir sempati göstermek için etrafında toplandı; çok özel bir durumdu."

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Tuchel, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna ilişkin değerlendirmesine de değindi; bu yolculuk yarı finalde Arjantin'e mağlup olmasının ardından geçen 18 Temmuz'da Miami şehrinde bronz madalya kazanılmasıyla sona ermişti. Teknik direktör, İngiltere'ye dönüşünden bu yana ilk kez medya karşısına çıktığı bu söyleşide, mevcut gelişmenin "Euro 2028" Avrupa Uluslar Şampiyonası'na hazırlanmak için mükemmel bir "temel taşı" olduğunu vurguladı.

Tuchel, önümüzdeki döneme ilişkin şunları ekledi: "Bu oyuncularla çalışmak için çok heyecanlıyım ve kampın içinde öğrenmeleri için yeni genç unsurları çağırmak konusunda da çok heyecanlıyım. Zirveye doğru bir adım daha yaklaştığımızı ve aslında orada da bulunduğumuzu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na hazırlanmak çok zordu, ancak Euro'ya daha güçlü bir şekilde hazırlanmak mümkün ve hazırlık için Avrupa Uluslar Ligi'nin birinci seviyesinden yararlanacağız."

İngiltere'nin teknik direktörü, önümüzdeki hedefleri belirleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Hedef, 10 güçlü maç daha oynamak; çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 maç oynadık, 8 galibiyet, tek bir beraberlik ve acı verici tek bir mağlubiyet aldık, ancak bu üzerine inşa edebileceğimiz bir şey. Herkesin başını dik tutma ve önümüzdeki zorluklara cesaretle, olumlu bir şekilde ilerleme hakkı var; şu an Avrupa Uluslar Ligi'ndeki dört karşılaşmamıza odaklanıyoruz."

Hatırlatmak gerekirse, İngiltere Millî Takımı, Avrupa Uluslar Ligi grup aşaması müsabakaları kapsamında bu ayın 26 Eylül'ünde dünya şampiyonu İspanya Millî Takımı ile oynayacağı beklenen karşılaşmayla resmî müsabakalara dönüşe hazırlanıyor.