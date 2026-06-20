Tuchel, İngiltere ve Gana maçları öncesinde zor durumda

İngiltere milli takımı, Gana ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde ciddi bir endişe sarmalına girdi; çünkü yıldız oyuncuları Bukayo Saka ve Marcus Rashford’un, teknik direktör Thomas Tuchel’in bu iki oyuncudan yararlanmasını engelleyebilecek sakatlıklar yaşaması nedeniyle.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Arsenal'in kanat oyuncusu Saka'nın, henüz tam olarak iyileşmemiş bir Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle en azından bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini ortaya çıkardı. Bu durum, teknik ekibin onu son antrenmanlardan uzak tutmasına ve geri dönüşünü son derece dikkatli bir şekilde yönetmesine neden oldu.

Rashford ise Hırvatistan karşısında yedek olarak sahaya çıktıktan sonra kalçasında kas gerginliği yaşadı. Yaralanma ciddi görünmese de, kapalı antrenmanlardan uzak tutulmasına ve sıkı tıbbi gözetim altına alınmasına yetecek kadar ciddi.

Panama’yı yenerek turnuvaya başlayan Gana ile oynanacak maç, grup birinciliğini garantilemek ve eleme turları öncesinde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak isteyen İngiltere için özel bir önem taşıyor.