Trump'tan Infantino "skandalı" hakkında sürpriz açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası'ndan hisselerin özel sektör yatırımcılarına sunulmasını amaçlayan tartışmalı projeyle ilgili olarak Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino ile herhangi bir temas ya da görüşme yaptığını kesin bir dille yalanladı.

Trump'ın bu yalanlaması, Camp David'de bulunduğu sırada bir gazetecinin doğrudan sorduğu soruya yanıt olarak geldi. Gazeteci, ABD Başkanı'nın dünyanın en meşhur turnuvasının bir bölümünün mülkiyetinin satılması olasılığını Infantino ile görüşüp görüşmediğini sordu; Trump ise herhangi bir ek detay veya açıklama vermeden, kısa ve kesin bir şekilde "Hayır" cevabını verdi.

"FIFA" 20 milyar dolarlık bir proje başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonu, geçtiğimiz salı günü, değeri yaklaşık 20 milyar ABD doları olarak tahmin edilen ve Dünya Kupası ile federasyonun denetlediği diğer turnuvaların yönetimi ve organizasyonu sorumluluğunu üstlenecek bir bağlı şirket kurmaya yönelik iddialı bir plan açıklamıştı.

Bu plan uyarınca "FIFA", futbol dünyasına büyük yatırımlar çekmeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir adımla, yeni şirketin %20'ye varan oranda mülkiyet hisselerini dış yatırımcılara satışa sunmayı planlıyor.

Trump ile Infantino arasında yakın bir ilişki

ABD Başkanı ile "FIFA" Başkanı arasında sıkı bir ilişki bulunuyor; bu ilişki, ABD'nin bu yaz Dünya Kupası'na ve ondan önce geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının ardından büyük ölçüde güçlendi. Bu durum, pek çok kişinin yeni projedeki Amerikan rolünün mahiyetini sorgulamasına yol açtı.

Trump'ın damadı yatırımcı grubuna liderlik ediyor

Dikkat çekici bir gelişmede ise Uluslararası Futbol Federasyonu, Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner'ın küçük kardeşi Joshua Kushner tarafından kurulan bir yatırım şirketinin, bu dev anlaşmaya katılacak potansiyel yatırımcı grubunun başında yer almasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, Trump'ın Infantino ile bu konuda herhangi bir doğrudan görüşme yaptığını açıkça yalanlamasına rağmen, Amerikan yönetiminin anlaşmaya ne ölçüde dahil olduğuna veya yakın olduğuna dair büyük soru işaretleri ortaya çıkarıyor.