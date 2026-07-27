ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kulübü Brighton için ayrılan bir antrenman kampının sahalarına ciddi zararlar verilmesine yol açtı; bu durum sahaları kullanılamaz hale getirdi ve kulüp yeni sezon hazırlık kampını iptal etmek zorunda kaldı.

Brighton and Hove Albion, Fransa'da düzenlenmesi planlanan antrenman kampını iptal etmek zorunda kaldı. Zira sahalar, aralarında Donald Trump'ın da bulunduğu bir dizi dünya liderini G7 zirvesine katılımları sırasında taşıyan helikopterlerin iniş alanı olarak kullanıldı.

"The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, Fransa'nın Évian-les-Bains şehrindeki futbol sahaları, son G7 zirvesi sırasında helikopter pisti olarak kullanıldı. Sahalar siyasetçiler için istenen amaca hizmet etmiş olsa da, helikopterlerin inişi çim zeminine ağır hasar verdi ve sahaları İngiliz kulübü tarafından kullanılamaz hale getirdi.

Brighton, hazırlık kampını İsviçre sınırına yakın bir bölgedeki "Royal Resort" tesisinde 23 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında düzenlemeyi planlıyordu.

Zirve, Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi önde gelen isimlerin katılımıyla haziran ortasında gerçekleşmiş olsa da, saha zemini zamanında toparlanamadı. Brighton, tesisleri incelemek için bir grup çalışanını görevlendirdi ve sahaların durumundan memnun olmadığını belirtti.

Kampın iptali, Fransa İkinci Lig kulüplerinden Annecy ile oynanması planlanan bir hazırlık maçının da iptaline yol açtı. Bunun sonucunda Brighton, antrenmanlarını Güney İngiltere'deki Lancing şehrinde bulunan kendi antrenman merkezinde sürdürme kararı aldı ve burada seyircisiz bir hazırlık maçı düzenledi.

Takımın pazar günü alternatif bir kamp için Avusturya'ya gitmesi planlanıyor. Kulüp, plandaki bu değişikliğin yeni sezon hazırlıklarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Brighton, hazırlık maçlarına 1 Ağustos'ta Fransız takımı Strasbourg ile karşılaşarak başlayacak; ardından sezon başlamadan önceki yoğun hazırlık programı kapsamında 8 ve 15 Ağustos'ta sırasıyla İtalyan kulüpleri Roma ve Bologna ile karşı karşıya gelecek.