"Trump herkesi şaşırttı"... ABD-Paraguay maçı öncesinde beklenmedik bir karar

2026 Dünya Kupası Operasyon Direktörü Andrew Giuliani, ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın sabah Los Angeles’ta Paraguay ile oynanacak açılış maçına katılıp katılmayacağına dair tartışmalara son verdi ve Başkan’ın tribünde yer almayacağını doğruladı.

Giuliani, İngiliz "Talk Sport" kanalına yaptığı açıklamada, milyonlarca Amerikalının merakla beklediği maça Trump'ın katılmamasının nedeninin yoğun başkanlık programı olduğunu belirtti ve başkanın organizasyon komitesine maça katılamayacağını bildirdiğini söyledi.

Giuliani, "Başkanın yoğun başkanlık programı nedeniyle açılış maçına katılamayacağı bize resmi olarak bildirildi, ancak önümüzdeki aşamalarda turnuva etkinliklerine katılacağından eminiz" dedi.

Ancak Amerikalı yetkili, büyük bir sürprizi de dışlamadı ve kendinden emin bir ses tonuyla şunları ekledi: "Başkan Trump'ı 30 yıldır tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim: Beklenmeyeni bekleyin. Turnuva boyunca onu birçok maçta görürsek hiç şaşırmam."

Giuliani, katılmama kararının arkasında güvenlik nedenleri olduğunu kesin bir dille reddetti ve Trump'ın ilk maça katılmamasının, Amerika topraklarındaki en büyük futbol etkinliğine ilgisizliği anlamına gelmediğini vurguladı.

ABD Başkanı, geçen yaz ABD'de düzenlenen ve İngiliz Chelsea'nin Fransız Paris Saint-Germain'i yenerek şampiyon olduğu Klublar Dünya Kupası finaline katılarak futbola olan tutkusunu açıkça göstermişti.

Trump'ın beklenen yokluğu, turnuvayı çevreleyen gergin siyasi atmosferin ortasında geliyor. Yönetiminin çeşitli ülkelerden gelen taraftar, oyuncu ve hakemlere vize verilmesi konusundaki politikaları etrafında tırmanan tartışmalar, Dünya Kupası'nın son hazırlıklarına gölge düşürdü.