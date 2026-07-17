Trump, Dünya Kupası finali tribünlerinde rakibiyle bir araya geldi

Önümüzdeki Pazar günü oynanacak İspanya-Arjantin 2026 Dünya Kupası finali, sadece sahadaki mücadeleden ibaret kalmayacak; aynı zamanda savunma, ticaret ve İran meseleleri nedeniyle aralarındaki gerginliğin devam ettiği bir ortamda, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir buluşmaya da sahne olacak.

"Reuters" ajansı bugün Cuma günü, İspanya Başbakanlığı'nın, Sánchez'in final maçını izlemek üzere New Jersey'e gideceğini duyurduğunu bildirdi. "La Roja"nın şampiyon olması durumunda, kupa ödülünü İspanya milli takımına Trump'ın takdim etmesi bekleniyor.

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Son dönemde iki lider arasındaki ilişkilerde sık sık gerginlikler yaşandı. Trump, İspanya hükümetinin NATO’nun gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %5’ini savunma harcamalarına ayırma hedefine uymayı reddetmesi nedeniyle İspanya’yı defalarca eleştirdi ve Madrid’e karşı misilleme amaçlı ticari önlemler alacağı tehdidinde bulundu.

Bu açıklamaların en sonuncusu, bu ayın başlarında NATO zirvesi sırasında, Trump’ın danışmanlarından “ziyaretler de dahil olmak üzere İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmelerini” istemesiyle gerçekleşti.

Ancak ABD Başkanı daha sonra tavrını yumuşatarak, İspanya’nın istenen ödemeleri yerine getirdiğini ve “çok cömert” davrandığını vurguladı.

Buna karşılık İspanya Başbakanı, ülkesinin müttefikleriyle mümkün olan en iyi ilişkileri kurmaya çalıştığını vurguladı ve NATO Zirvesi’nin kenarında Trump ile yaptığı görüşmenin gayri resmi ve dostane bir sohbet niteliğinde olduğunu, konuşmanın Dünya Kupası da dahil olmak üzere bir dizi konuyla sınırlı kaldığını ekledi.

İspanya Başbakanı, göreve geldiğinden bu yana ABD’ye birkaç kez seyahat etti; bu seyahatlerin çoğu New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak içindi. Ayrıca 2023 yılında, eski ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşmeler yapmak üzere Washington’u ziyaret etmişti.

Aynı bağlamda, İspanyol kraliyet ailesi de final maçına katılacağını doğruladı. Kral VI. Felipe, Kraliçe Letizia ve kızları Prenses Leonor ile Prenses Sofia, tribünlerde “La Roja”ya destek verecek.