ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi akşamı sessizliğini bozarak Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın başkanı Gianni Infantino'yu güçlü bir şekilde savundu ve örgütü, onu değiştirmeyi düşünmesi halinde "büyük bir hata" yapmakla uyardı. Bu uyarı, İsviçreli yöneticinin dünyanın en önde gelen futbol kuruluşunun başındaki geleceğini tehdit eden şiddetli bir krizin ortasında geldi.

Trump, "Truth Social" platformu üzerinden şunları yazdı: "Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), herhangi bir nedenle, bir an bile başkanı Gianni Infantino'yu değiştirmeyi düşünürse büyük bir hata yapmış olacak." Trump, onu "harika" olarak nitelendirerek "en başarılı Dünya Kupası turnuvasına nezaret ettiğini" vurguladı ve eğer ayrılırsa "turnuvanın bir daha bu kadar başarılı ya da kârlı olmayacağı" uyarısında bulundu.

Beyaz Saray'ın bu müdahalesi, Infantino'nun popülaritesinin sert bir şekilde gerilediği bir dönemde geldi. Bunun nedeni, FIFA'nın kapılarını özel sektör yatırımcılarına açma yönündeki tartışmalı planı etrafında dönen tartışmalardı; bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı ve küresel futbol sistemi içinde bir güven krizini alevlendirdi.

Onu görevini bırakmaya zorlama girişiminde, en güçlü üç kıtasal federasyon - Avrupa (UEFA), Kuzey Amerika (CONCACAF) ve Asya - Pazartesi günü ortak bir açık mektup yayımladı. Krizin akıbeti konusundaki derin bölünme ortamında, bu mektup aracılığıyla "futbol ailesini" kendi davaları için toplamaya çalıştılar.

Üç federasyon, Infantino'nun adını açıkça anmadan, onun görevini kurtarma girişimlerini görmezden geldi. Birkaç hafta önce, özellikle 2026 Dünya Kupası'nın beklenen finansal başarısının ardından, Mart 2027'de rahat bir yeniden seçime doğru gidiyor gibi görünen bir görevdi bu.

Trump ile Infantino arasındaki yakın ilişki, FIFA başkanının Aralık 2025'te ABD Başkanı'na özellikle bu vesileyle oluşturulan "FIFA Barış Ödülü"nü verdiği döneme dayanıyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde gerçekleşmişti.