Trump, açılış gecesinde ABD milli takımını yüzüstü bıraktı

ABD milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin başlamasına saatler kala merak uyandıran bir gelişmede, ABD basını, Başkan Donald Trump'ın ülkesinin Paraguay ile oynayacağı açılış maçına katılıp katılmayacağına ilişkin tutumunu ortaya koydu.

"The Athletic" dergisi Perşembe günü, bilgili kaynaklara dayanarak, Trump'ın yerel saatle Cuma günü oynanacak ve ABD'nin bu tarihi turnuvadaki ilk ev sahibi maçı olacak olan Los Angeles stadyumunda bulunmayacağını yazdı.

Bu bağlamda, Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı, ABD milli takımının açılış maçıyla ilgili söylentileri doğrulamak veya yalanlamak amacıyla şu ana kadar haberler hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Marko Mullen'ın da yer aldığı üst düzey bir hükümet heyetinin başında maça katılacağını açıklamıştı. Bu açıklama, başkanın yokluğuna rağmen yüksek düzeyde siyasi temsiliyetin sağlanacağına işaret ediyordu.

Maç, Paraguay'ın yanı sıra Avustralya ve Türkiye milli takımlarının da yer aldığı grupta oynanacak.

ABD, Meksika ve Kanada ile birlikte, 48 takımın katıldığı ve finale kadar 104 maçın oynanacağı, Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvasına ev sahipliği yapıyor.

Turnuva, ev sahibi ABD'nin sahneye çıkmasından 24 saat önce, bugün Perşembe akşamı Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla resmen başlayacak.