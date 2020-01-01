Tribünlere şişme bebekler koyan FC Seoul özür diledi

Güney Kore ekibi, boş tribünleri doldurmak ve taraftarına jest yapmak istedi ama yanlışlıkla vitrin mankenleri yerine şişme bebekler kullandı.

ekibi FC Seoul, Gwangju ile yaptığı maçta tribünlerde vitrin mankenleri yerine şişme bebekler kullanınca özür dilemek zorunda kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı K-Lig'de FC Seoul, Gwangju engelini 2-0'lık galibiyetle geçti ve önemli bir üç puan aldı fakat maçın sonucundan çok tribünlerdeki dikkat çekici detay konuşuldu.

Boş tribünleri taraftarına bir jest olarak vitrin mankenleriyle (modellerle) doldurmak isteyen kulübün, bunun yerine bir seks oyuncağı olan şişme bebekler kullandığı ortaya çıktı.

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Kore medyası bu durumu sert bir şekilde eleştirip, FC Seoul'ün ülkenin itibarını riske attığını savunurken, kulüp bir açıklama yayınlayarak herkesten özür diledi.

Kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada "Bu durumdan ötürü çok üzgünüz. En başından bu yana, tribünlere yerleştirdiğimiz vitrin mankenlerinin yetişkin oyuncaklarına benzerlik göstermemesine dikkat ettik. Bu ürünleri temin ettiğimiz Dalkom, bize bunların tekstil ürünlerinin tanıtımı için vitrinlerde kullanılan modeller olduğunu söyledi. Fakat Dalkom, adı Soros olan bir başka firmayla da iş yapıyor ve aralarındaki ürün iade işlemi sırasında bazı ürünler bizim stadyumumuza yerleştirilen ürünler arasına karışmış. Çalışanlarımız bunu fark edememişler. Bizim açımızdan affedilemez bir hata." ifadeleri yer aldı.