Tribüne şişme bebek koyan Seoul'e para cezası

Güney Kore ekibi FC Seoul, Gwangju ile yaptığı maçta tribünlerde şişme bebek koyduğu için 72 bin euro para cezası aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynandığı K-Lig'de ikinci haftada FC Seoul, Gwangju karşısında 1-0'lık galibiyet aldı. Ancak tribünlerdeki şişme bebekler tartışma konusu oldu.

Boş tribünleri vitrin mankenleriye doldurmak isterken seks oyuncağı olan şişme bebekler kullanan Seoul, 72 bin euro'luk para cezasına çarptırıldı.

Kore medyası bu olanları sert bir dille eleştirirken kulüp yaptığı açıklama ile özür dilemişti.

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Lig yönetimi, "Disiplin komitesi, kadın taraftarlara ve ailelere karşı hakaret anlamı taşıyan; onlara büyük ölçüde zarar veren şişme bebeklerin neden olduğu olayın ciddiyetini göz önünde bulundurarak ağır disiplin cezaları uygulamaya ve benzer olayların yaşanmasını önlemeye karar verdi" açıklamasını yaptı.