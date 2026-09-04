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Trezeguet, Ahli maçı öncesi Riyad taraftarını çileden çıkardı

Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
Trezeguet
Suudi Arabistan
Mısır

Mısırlı yıldız, başkent takımının en dikkat çeken oyuncusu.

Riyad'ın Mısırlı yıldızı Mahmud Hasan "Trezeguet", Roshn Ligi'ndeki Al Ahli maçı öncesinde takım taraftarlarının öfkesini alevlendirdi.

Riyad, bugün cuma günü Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin beşinci haftasında Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda Al Ahli'ye konuk oluyor.

Riyad Kulübü'nün "X" platformundaki resmi hesabı, takımın ilk 11'ini ve yedeklerini açıkladı; listede Mısırlı kanat oyuncusunun beklenmedik bir şekilde yer almadığı görüldü.

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Trezeguet'nin yokluğu, Riyad taraftarlarının bir bölümünün öfkesini çekti; taraftarlar bu yokluğun nedenini sorgulayarak açıklanmamasını eleştirdiler.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
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Al Riyadh
ALR
Premier Lig
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Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Riyad Kulübü'nün resmi hesabı, dün perşembe günü takımın Al Ahli maçı öncesindeki son antrenmanından fotoğraflar paylaşmış, Mısırlı yıldız bu antrenmanda gayet normal bir şekilde görünmüştü.

Ancak Suudi Ligi'ni yayınlayan "Thmanyah" kanalının Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'ndaki muhabiri, Trezeguet'nin yokluğunun sakatlık nedeniyle olduğunu doğruladı.

Hatırlatmak gerekirse Trezeguet, Mısır ekibi Al Ahli'de geçirdiği tek bir sezonun ardından bu yaz transfer döneminde bu takımdan ayrılarak Riyad'a katılmıştı.

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