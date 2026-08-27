Trepy bugün hastaneden taburcu edildi: Cagliari'nin açıklaması

Yael Trepy bugün öğleden sonra Sassari Üniversite Hastanesi’nden taburcu edildi. Cagliari forması giyen genç futbolcu, Santissima Annunziata Hastanesi’nin Acil Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılmasını gerekli kılan ciddi olayın ardından başlatılan tedavi sürecinin ardından hastaneden iyi klinik koşullarda ayrılıyor.

En kritik evrenin atlatılmasının ve solunum koşullarındaki kademeli iyileşmenin ardından Trepy, Yoğun Bakım’dan San Pietro Bulvarı’ndaki üniversite kliniklerinin Klinik ve Girişimsel Göğüs Hastalıkları servisine nakledilmiş, burada bugünkü taburculuğa kadar tedavi ve iyileşme sürecini sürdürmüştü.

“Hasta, kademeli ve önemli bir iyileşme gösteren klinik sürecin ardından bugün genel olarak iyi klinik koşullarda taburcu edilmektedir” diyen Sassari Üniversite Hastanesi Klinik ve Girişimsel Göğüs Hastalıkları Direktörü Profesör Pietro Pirina, “Yatışı sırasında yapılan tetkikler tablonun iyileştiğini gösterdi ve taburculuğun gönül rahatlığıyla planlanmasına imkan sağladı” ifadelerini kullandı.

“Yael’in taburcu edilmesi bizi özellikle mutlu eden bir haber” diyen Sassari Üniversite Hastanesi Genel Direktörü Serafinangelo Ponti, “ve birçok uzmanın birlikte çalıştığı bir sürecin son anını temsil ediyor. Sahadaki ilk müdahaleden Yoğun Bakım’daki desteğe, Göğüs Hastalıkları servisine ve hastanın teşhisine, tedavisine ve iyileşmesine katkı sunan tüm hizmetlere kadar: bu olay, yetkinlik, hız ve tam entegrasyonla yanıt verebilen bir sağlık ağının değerini ortaya koyuyor” dedi.

“Son günlerde bazıları mucizeden söz ettiyse” diye devam etti Ponti, “biz işleyen bir sistemin çalışmasından söz etmeyi tercih ediyoruz. Bu sonucun arkasında insanlar, profesyonellik ve büyük bir takım çalışması var. Bu, her gün karmaşık durumlarla karşı karşıya kalan, çoğu zaman gözlerden uzak çalışan kamu sağlık hizmetimizin değerini bir kez daha vurgulamak için bir fırsat. Yael’e günlük hayatına ve elbette sportif kariyerine tamamen dönmesi yönündeki dileklerimizi iletiyoruz.”

Oyuncu, servisin personeline, genel direktöre ve sağlık direktörüne gülümseyerek veda etti. Böylece Trepy’nin Sassari Üniversite Hastanesi’ndeki, kritik koşullarda başlayan ve klinik tablonun olumlu seyri sayesinde hastane evresinin aşılmasına kadar devam eden yatışı da bugün taburcu edilmesiyle sona ermiş oldu.