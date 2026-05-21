Transferden sonra pişmanlık yok: "Bu kulüp şu anda Ajax'tan daha iyi"

Lyfe Oldenstam, Ajax'tan Como'ya transfer olduğu için pişman değil. 19 yaşındaki kanat bekçisi, ELF Voetbal'a verdiği röportajda bunu dile getirdi.

Como, geçen yaz Oldenstam'ı Ajax'tan bedelsiz transfer etti. Sağ ayaklı oyuncu henüz ilk maçına çıkmadı, ancak teknik direktör Cesc Fàbregas'ın ilk takımında birkaç kez antrenmana katıldı.

Oldenstam, hala doğru seçimi yaptığına inanıyor. “Bence şu anda Como, Ajax'tan daha iyi. Ajax, savunma ve pozisyon oyununda Como'dan çok şey öğrenebilir. Ayrıca Serie A, Eredivisie'den daha zorlu bir lig.”

Oldenstam da çok şey öğrendi. “İtalya’da savunmaya ne kadar ciddi yaklaşıldığı hemen göze çarpıyor. Detaylara büyük önem veriliyor. Defans oyuncuları genellikle orta saha ve forvetlerden ayrı antrenman yapıyor. Top olmadan çok daha fazla antrenman yapılıyor.”

“Ayrıca odak noktası güç, bu yüzden spor salonunda çok zaman geçiriyorum. Bu meyvesini vermeye başladı ve gerekli de, çünkü burada Ajax’tayken olduğundan daha iri futbolcularla oynuyorum,” diyor Oldenstam.

Oldenstam, 2020 ile 2025 yılları arasında Ajax’ın altyapısında oynadı. Amsterdam kulübü, onu daha önce PEC Zwolle’den transfer etmişti.

Lelystad doğumlu savunma oyuncusu, Como’daki tek Hollandalı değil. A takımda kanat oyuncusu Jayden Addai de forma giyiyor.