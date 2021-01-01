Transfer yasağından, şampiyonluk mücadelesine: 351 milyon euro kazanç!

2017'de transfer yasağı cezası alan Lille, dört yılda 350 milyon euro'dan fazla transfer kazancı elde ederken bir yandan da şampiyonluğa koşuyor.

ÖZEL | BURAK ÖZDEMİR @burakozdemr

Türkiye'deki futbolseverlerin son yıllarda Avrupa'dan en sıkı takip ettikleri takım, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille oldu.

Futbol eğitimini Türkiye'de almış bu üç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Fransız ekibi, Ligue 1'deki PSG egemenliğine son vermeye çok yaklaştı. Bunu başaramasalar bile, Türkiye'deki tüm kulüplere örnek olması gereken bir yönetim şekline ve transfer politikasına sahipler.

Kadro yapılanmasının baş mimarı: Luis Campos

Monaco'nun kadrosuna Kylian Mbappe, Fabinho, Anthony Martial, Bernardo Silva gibi yıldızları kattığı ve 95 puanla şampiyon olduğu kadronun yaratıcısı Portekizli futbol adamı ve Sportif Direktör Luis Campos'tu.

Monaco'dan ayrılan Luis Campos, 2017 yılında Lille ile anlaşmaya vardı. İlk sezonunda 68.5 milyon euro'luk transfer harcaması yapan Campos, kulübün finansal durumlardan dolayı transfer yasağı almasına sebep oldu.

Campos her ne kadar eleştirilere maruz kalsa da bu hamlesinin anlamı ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.

Lille 2017/2018 sezonuna Marcelo Bielsa yönetiminde başlasa da ilerleyen haftalarda Arjantinli teknik adam bekleneni veremeyince yerine şu an takımın başında olan Christopher Galtier getirildi ve sezonu bir puanla küme düşmeden kurtularak kapattılar.

Lille'in son dört sezon transfer raporu

SEZON GELİR GİDER FARK 2017/2018 31.10 milyon euro 68.50 milyon euro -31.10 milyon euro 2018/2019 70 milyon euro 8.90 milyon euro +61.10 milyon euro 2019/2020 150 milyon euro 100 milyon euro +50 milyon euro 2020/2021 100 milyon euro 40.30 milyon euro +58.70 milyon euro TOPLAM 351.10 milyon euro 217.70 milyon euro +133.40 milyon euro

Lille çıkışa geçiyor

2018/2019 sezonu öncesi, Lille sadece 8.90 milyon euro harcarken sattığı oyunculardan ise yaklaşık 70 milyon euro kazandı. Transferlerden 60 milyon euro kar edilen sezonda Lille ligi PSG'nin ardından ikinci sırada bitirdi.

Luis Campos, 2018/2019 sezonu öncesi Jonathan Ikone, Zeki Çelik, Jonathan Bamba, Rafael Leao gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Doğru transfer politikasıyla finansal durumu daha iyi hale getiren Lille, 2018/2019 sezonunda Yusuf Yazıcı'nın transfer edildiği dönemde transfere yaklaşık 100 milyon euro harcarken, Campos'un transfer yasağı almasına sebep olan sezonda transfer edilen oyuncuların satışından 150 milyon euro kazanıldı.

Lille, transfere 100 milyon euro harcamasına rağmen 50 milyon euro kar yaptı. Takım o sezonu ise dördüncü sırada tamamladı.

Muhteşem sezon: 2020/2021

Tarihler 19 Aralık 2020'yi gösterdiğinde Luis Campos, Lille'deki görevinden ayrıldı. Ancak bugün şampiyonluğa koşan kadroda bulunan 23 oyuncunun yüksek çoğunluğu onun döneminde kadroya katıldı.

Burak Yılmaz'ı ikna etmek için 10 gün İstanbul'da kalan Campos'un projesinde Lille, son üç sezondaki transfer politikasıyla Avrupa'nın mali yönden en sağlam kulüpleri arasına girdi.

Son olarak, Fransa Ligue 1'in son dört haftasına Lille, 73 puanla lider giriyor. İkinci sıradaki PSG 72, üçüncü sıradaki Monaco ise 71 puanla lideri takip ediyor. Lille'in ipi göğüslemesi halinde üstüne kitap yazılacak bir hikaye ortaya çıkacak.