Transfer tamam! Barcelona, VfB Stuttgart'tan genç yeteneği kadrosuna kattı

Barcelona, son transfer gününde ikinci takımını da bir kez daha güçlendirdi ve Bundesliga'da VfB Stuttgart'ta aradığını buldu. Mirza Catovic, kiralık olarak Schwaben ekibinden Katalonya'ya geçiyor, ayrıca 3,5 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Daha önce VfB, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2029'a kadar yenilemişti. VfB Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, "Mirza, son yıllarda genç oyunculuktan profesyonel futbola giden yolda önemli adımlar attı" dedi. "Geride kalan sezonda 3. Lig'de çok sayıda maça çıkmasının ardından şimdi Barcelona'nın ikinci takımında daha fazla deneyim kazanma fırsatı doğdu."

Bu yaz Almanya ile U19 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan U19 milli oyuncusunun Barcelona'da Atletic takımında görev alması planlansa da, gelecekte profesyonel takım teknik direktörü Hansi Flick'in gözüne girme şansı da bulabilir.

Catovic, 2022'de VfB Stuttgart'a transfer oldu ve burada U16, U17 ve U19 dahil tüm genç yaş kategorilerinde forma giydi. 2024'teki U21 çıkışından bu yana 3. Lig'de 45 maça çıktı, iki gol attı ve iki kez ligde kalmaya katkı sağladı. Ayrıca 2026'da VfB altyapısıyla DFB Gençler Kupası'nı kazandı.