Transfer

Zanka adım adım Fenerbahçe'ye

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Getty Images
Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüştüğü Danimarkalı oyuncu Zanka'nın transferinde sona yaklaşıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Zanka'nın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Hürriyet' Gazetesi'nin haberine göre, Danimarkalı oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sarı-lacivertli takımla bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

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Başarılı oyuncunun 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'yle 3 yıllık  sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.

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Eğer bu transfer başarıyla tamamlanırsa, Fenerbahçe'nin bir stoper daha transfer etmek için çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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