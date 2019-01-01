Zanka adım adım Fenerbahçe'ye
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Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Zanka'nın transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.
Hürriyet' Gazetesi'nin haberine göre, Danimarkalı oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sarı-lacivertli takımla bir kez daha masaya oturması bekleniyor.
Başarılı oyuncunun 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.
Eğer bu transfer başarıyla tamamlanırsa, Fenerbahçe'nin bir stoper daha transfer etmek için çalışmalara başlayacağı öğrenildi.