Younes Belhanda, Monaco yolunda!

Fransız medyası, Younes Belhanda'nın Monaco'ya transfer olmak üzere olduğunu öne sürdü.

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın Monaco'ya transfer olacağı iddia edildi.

Le10Sport'un haberine göre Belhanda transferi için bir süredir görüşme halinde olan Monaco, Galatasaray ile anlaşmak üzere.

Haberde Monaco'nun Fabregas'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı, Nice'in de yakın takibinde olan Belhanda'nın transferinin de birkaç gün içinde tamamlanabileceği öne sürüldü.

Galatasaray'ın 2017 yazında Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında bugüne dek çıktığı 50 resmi maçta 3 gol atıp 13 de asist yaptı.