Yacine Brahimi, Arsenal'e çok yakın!
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Porto ile olan sözleşmesi sona eren başarılı kanat oyuncusu Yacine Brahimi'nin Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi.
Cezayir basınından La Gazette du Fennec'in haberine göre Brahimi, Arsenal'in yaptığı yıllık 4 milyon euro'luk teklifi büyük ölçüde kabul etti.
Haberde Brahimi'nin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan aldıkları teklifleri ise geri çevirdiği, transferin Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesiyle birlikte resmiyet kazanabileceği de kaydedildi.