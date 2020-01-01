Willian, Arsenal yolunda
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Chelsea ile olan sözleşmesi sona eren Willian'ın geleceği hakkındaki kararı merakla bekleniyordu.
The Guardian'da yer alan habere göre Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Willian'ın takımda kalmasını istese de 31 yaşındaki oyuncunun 3 yıllık sözleşme istemesi nedeniyle görüşmeler tıkandı.
Haberde Willian'ın Arsenal ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Başarılı kanat oyuncusu bu sezon Chelsea forması altında şu ana kadar çıktığı 34 resmi maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.