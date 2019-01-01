Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 30 yaşındaki stoperin transferini tamamladı.

Beşiktaş , geçtiğimiz gün transferi için görüşmelerin başladığını duyurduğu 'in deneyimli stoperi Victor Ruiz 'i kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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İspanyol oyuncu, 2015 yazında 2.7 milyon euro karşılığında 'dan Villarreal'e transfer olmuştu. Victor Ruiz, geçen sezon Villarreal forması altında 33 resmi maçta görev aldı.

Victor Ruiz, yeni sezon öncesi Beşiktaş'ın yaptığı üçüncü transfer oldu. Siyah beyazlılar daha önceden Tyler Boyd ile Douglas'ı renklerine bağlamıştı.