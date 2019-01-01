Trabzonspor, Taha Tunç'u kadrosuna kattı

Trabzonspor, Pendikspor forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, Pendikspor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç'un transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, genç orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Taha, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor’a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taha Tunç, Trabzonspor'un bu yaz dönemindeki 5. transferi oldu. Bordo-mavililer daha önceden Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı kadrosuna katmıştı.