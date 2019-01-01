Tolgay Arslan, Almanya oyuncusu

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Tolgay Arslan'a Bundesliga ekibi talip oldu.

Stuttgart, kış döneminde Türkiye'den ikinci transferini gerçekleştirebilir.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Alman ekibi, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ı istiyor.

Tolgay'ı iki sezondur takip eden Stuttgart, menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu. Hem oyuncu hem de eşinin Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimali yüksek.

Haberde Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcu için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade ediliyor.