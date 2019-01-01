Transfer

Skov Olsen resmen Bologna'da

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Bu yaz adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, Bologna'ya transfer oldu.

Bologna, Nordsjaelland forması giyen genç kanat oyuncusu Skon Olsen'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Danimarkalı oyuncunun adı bu yaz Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 19 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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Bologna, Skov Olsen transferi için Nordsjaelland'a 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Olsen, geride bıarktığımız sezon Nordsjaelland forması altında çıktığı 43 resmi maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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