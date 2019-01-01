Skov Olsen resmen Bologna'da
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Depophotos
Bologna, Nordsjaelland forması giyen genç kanat oyuncusu Skon Olsen'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Danimarkalı oyuncunun adı bu yaz Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 19 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
IL DILEMMA È RISOLTO!— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 24, 2019
💀🤔✍️✅#BenvenutoSkovOlsen | #WeAreOne pic.twitter.com/JeCfG5RrGT
Bologna, Skov Olsen transferi için Nordsjaelland'a 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Olsen, geride bıarktığımız sezon Nordsjaelland forması altında çıktığı 43 resmi maçta 25 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.