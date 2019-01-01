Canlı Skorlar
Transfer

Semih Kaya, Galatasaray'a geri döndü!

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski savunma oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Sparta Prag'a kiralama ücreti ödenmeyeceği, oyuncunun ise yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
 

Sonraki haber:
Süper Lig'deki devre arası transferleri: Gelenler - Gidenler (Ocak 2019)
Sonraki haber:
Glen Johnson futbolu bıraktı
Sonraki haber:
Yılmaz Vural: VAR sistemi Türkiye'de oyuna adalet getirdi
Sonraki haber:
Karanlık dünyadan düşler sahnesine: Victor Moses'ın dramatik hikayesi
Sonraki haber:
ÖZEL | Alvaro Morata, satın alma opsiyonuyla Atletico Madrid'e gidiyor
Kapat