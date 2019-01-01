Semih Kaya, Galatasaray'a geri döndü!
Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski savunma oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Sparta Prag'a kiralama ücreti ödenmeyeceği, oyuncunun ise yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.
🤝 Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Prag ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/QKz1mdA0Bb— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Ocak 2019
Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."