Semih Kaya, Galatasaray'a geri döndü!

Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski savunma oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Sparta Prag'a kiralama ücreti ödenmeyeceği, oyuncunun ise yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL sabit ücret alacağı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

