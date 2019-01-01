Real Madrid, Neymar için teklifini yaptı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Eden Hazard'ın ardından Neymar'ı da kadroya katmak için düğmeye bastı...

'in son dönemlerde 'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği konuşulan Neymar için ilk teklifini yaptığı öne sürüldü.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Başkan Florentino Perez, 2013 yılında 'ya kaptırdığı Brezilyalı yıldız için Paris Saint-Germain'e 130 milyon euro artı Gareth Bale veya James Rodriguez'den birisini önerdi.

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Haberde Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın öncelikli olarak orta saha transferi istemesine rağmen Perez'in Neymar transferini stratejik bir hamle olarak gördüğü ve Eden Hazard'ın ardından 27 yaşındaki oyuncuyu da kadroya katarak forma, reklam ve tribün gelirlerini artırmanın hesaplarını yaptığı da kaydedildi.

Öte yandan Real Madrid'in Paris Saint-Germain'den yıllık yaklaşık 36 milyon euro kazanan Neymar'a 30 milyon euro'luk yıllık ücret teklif etmeyi planladığı da gelen haberler arasında.