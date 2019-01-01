Raphael Veiga adım adım Fenerbahçe'ye...

Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, orta saha transferini de tamamlıyor...

Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Raphael Veiga'nın transferini tamamlamak üzere olduğu konuşuluyor.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre Fulham forması giyen Stefan Johansen'den halen yanıt alamayan Fenerbahçe yönetimi, rotasını Brezilya'ya çevirerek sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Palmeiras'ta olan Raphael Veiga'yı gündemine aldı.

Haberde 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Palmeiras ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Veiga, 2018 yılında Atletico Paranaense forması altında çıktığı 48 resmi maçta 9 gol atıp 7 de asist yapmıştı.