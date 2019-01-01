Pep Guardiola'nın yeni prensi Saul mu olacak?

Orta alandaki seçeneklerini artırmak isteyen Pep Guardiola gözünü Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez'e çevirdi.

Manchester City, Atletico Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Saul Niguez'i kadrosuna katabilir.

2018 yılında tam sekiz yıllık sözleşme ile La Liga devine bağlanan Saul, gösterdiği performansla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Mirror'ın haberine göre, City, Atleti'nin 24 yaşındaki futbolcusunu yaz dönemindeki bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

Diego Simeone'nin en çok güvendiği isimlerden biri olan Saul'un serbest kalma bedeli yaklaşık 150 milyon euro. City, bizzat bu meblağa çıkmayacak olsa bile, iyi bir teklifle İspanyol ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Saul, bu sezon La Liga'da 20 maça çıktı.